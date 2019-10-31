Лишенному неприкосновенности нардепу Дубневичу вручили подозрение

По данным правоохранительных органов, народный депутат Ярослав Дубневич стоял на верхушке преступной группировки, которое украло более 93 миллиона гривень средств «Укрзализныци».

Народному депутату из группы «За будущее» Ярославу Дубневичу, с которого парламент сегодня снял неприкосновенность, вручили подозрение.

Читайте такжеНАБУ проводит обыски в доме братьев ДубневичейКак передает корреспондент УНИАН, об этом сам Дубневич сообщил в комментарии журналистам.

Дубневич отметил, что подозрение ему было вручено сегодня в 11.48.

На уточняющий вопрос журналистов, где именно он получил подозрение, депутат ответил, что в сессионном зале ее вручать не могут, поэтому «вручили не в туалете, а вне сессионного зала».

«Мне вручили подозрение, завтра будет назначен суд, и я пойду вместе со своим адвокатом...», - сказал депутат.

Дубневич также утверждает, что за все время расследования дела его ни разу не вызвали на допрос как свидетеля.

Дубневич считает, что речь идет «о политическом шоу», поскольку представители власти и НАБУ во главе с Артемом Сытником хотят показать, как они «борются против» него.

По словам депутата, что если Верховная Рада и дальше будет принимать такие решения, как сегодня, то в украинском парламенте в течение года мы не увидим фракции «Слуга народа» или «Голоса», или других, а фракции НАБУ, СБУ, МВД...».

Комментируя реплику журналиста о том, что если он называет сегодняшнее решение ВР о снятии с него неприкосновенности и всю ситуацию «политическим шоу», так почему его сегодня не арестовали прямо в парламенте, в сессионном зале, Дубневич ответил: «Сытник очень хотел этого, но на это не пошел ни генеральный прокурор, ни прокурор антикоррупционной прокуратуры».

Как сообщал УНИАН, 17 октября Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Дубневича.

В ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти действия повлекли убытки в размере 93 миллиона 277 тысяч гривень.

По данным ГПУ, находясь на должности председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности о его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на основателей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакоскидывателей, уравнительных устройств, рамных рельсов, крестовин, контррейковых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами путем согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по собственному усмотрению.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.