Порошенко: Война закончится тогда, когда Украина вернет себе Донбасс и Крым
22:09, 30 апреля 2015Политика
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Война закончится тогда, когда Украина вернет себе Донбасс и Крым.
самый оптимальный сценарий для Украины - это прекратить войну и вернуть Донбасс мирным путем / Фото УНИАН
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.
”Война закончится тогда, когда Украина вернет себе Донбасс и Крым. Сколько это займет времени? Столько, сколько нужно... Но мы будем бескомпромиссными в этом направлении”, - отметил президент.
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Он сказал, что ”наиболее оптимальный сценарий для Украины - это прекратить войну и вернуть Донбасс мирным путем”.
”Мы должны все сделать для того, чтобы это произошло”, - сказал Порошенко.
Он вновь подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня.
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