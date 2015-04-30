Порошенко: Война закончится тогда, когда Украина вернет себе Донбасс и Крым

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.

”Война закончится тогда, когда Украина вернет себе Донбасс и Крым. Сколько это займет времени? Столько, сколько нужно... Но мы будем бескомпромиссными в этом направлении”, - отметил президент.

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Он сказал, что ”наиболее оптимальный сценарий для Украины - это прекратить войну и вернуть Донбасс мирным путем”.

”Мы должны все сделать для того, чтобы это произошло”, - сказал Порошенко.

Он вновь подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня.