В МИД Украины надеются на скорейшее возобновление работы посольства Израиля

Украинские дипломаты внимательно следят за ходом событий относительно забастовки работников дипломатических миссий Израиля по всему миру из-за сокращения финансирования.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что надеются на скорейшее возобновление работы посольства Израиля в Киеве.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в микроблоге Twitter.

"Внимательно следим за ходом событий относительно забастовки работников дипломатических миссий Израиля по всему миру из-за сокращения финансирования. Надеемся на скорейшее и результативное решение этого вопроса соответствующими ведомствами государства Израиль", - заявила Зеленко.

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Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что вынуждено закрыть все посольства Израиля по всему миру, и в том числе в Украине.

"В связи с нарушением Министерством финансов Израиля долгосрочных соглашений с сотрудниками МИД Израиля, мы вынуждены закрыть все миссии Израиля по всему миру на сегодняшний день, 30 октября", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание The Times of Israel, два министерства иностранных дел и обороны Израиля объединились в связи с длительным спором с Министерством финансов из-за сокращения выплат израильским дипломатам за рубежом.

Спор с Минфином касается покрытия широкого спектра затрат, начиная от организации мероприятий в резиденциях послов до транспортных расходов.

Как отмечает издание, дипломаты и военные атташе уже давно жаловались на низкие зарплаты, но Минфин намерен изменить способ возмещения затрат, что значительно ударит по дипломатам.