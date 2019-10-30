НАТО осуждает агрессивные действия России в Черном море - Столтенберг

В Альянсе подчеркнули, что намерены наращивать усилия с целью помощи Украине в укреплении ее Военно-морских сил и морского потенциала.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что все страны-члены НАТО осуждают агрессивные действия России в Черном море.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в порту Одессы.

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"Все члены НАТО четко осуждают агрессивные действия России в Черном море, когда были захвачены украинские корабли и моряки", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что этой весной в Альянсе приняли решение наращивать усилия, особенно с целью помощи Украине в укреплении ее Военно-морских сил и морского потенциала, а также с целью проведения совместных учений, обмена информацией и анализом ситуационной обстановки.

Также он сказал, что речь идет о приглашении украинских кадетов для прохождения практической подготовки на кораблях НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО будет продолжать стоять плечом к плечу с Украиной.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Вашингтоне страны НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе. Альянс продолжит оказывать помощь Украине и Грузии в подготовке Военно-морских сил и сил береговой охраны.

"Мы согласовали пакет мер, направленных на улучшение нашей осведомленности с ситуацией и усиление нашей поддержки одновременно Грузии и Украины в таких направлениях, как подготовка Военно-морских сил и береговой охраны, визиты в порты, обучение и обмен информацией. Это будет укреплять нашу, уже тесное сотрудничество", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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23 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе визита Североатлантического совета в Украину должен быть утвержден Черноморский пакет для помощи Украине.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".