Коммунисты нанимают спортсменов для провокаций на 1 мая - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, по имеющейся информации, коммунисты пытаются приобщить к противоправным действиям спортсменов.

“В частности, во Львове коммунисты бегают по спортивным клубам и призывают молодежь принять участие в акциях... Есть попытки нанять спортивную молодежь, чтобы спровоцировать беспорядки в названных городах”, - сказал он.

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Как отметил Лубкивский, “акции коммунистов не будут массовыми, с другой стороны, мы готовы к попыткам расшатать ситуацию. Я не буду раскрывать подробности, но ситуация под контролем (задействованы все необходимые силы, в том числе МВД, поэтому у нас есть все средства для предотвращения беспорядков)”.