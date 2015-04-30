Коммунисты нанимают спортсменов для провокаций на 1 мая - СБУ
СБУ располагает информацией о попытке представителей КПУ устроить беспорядки во время акций, которые они планируют провести 1 мая во Львове, Чернигове, Киеве, Виннице.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.
По его словам, по имеющейся информации, коммунисты пытаются приобщить к противоправным действиям спортсменов.
“В частности, во Львове коммунисты бегают по спортивным клубам и призывают молодежь принять участие в акциях... Есть попытки нанять спортивную молодежь, чтобы спровоцировать беспорядки в названных городах”, - сказал он.
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Как отметил Лубкивский, “акции коммунистов не будут массовыми, с другой стороны, мы готовы к попыткам расшатать ситуацию. Я не буду раскрывать подробности, но ситуация под контролем (задействованы все необходимые силы, в том числе МВД, поэтому у нас есть все средства для предотвращения беспорядков)”.