Зеленский готов к встрече с Путиным - глава МИД

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что был свидетелем телефонных разговоров лидеров Украины и РФ.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, отвечая на вопрос, готов ли Зеленский к встрече с Путиным.

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«Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь», - сказал Пристайко.

При этом глава МИД подтвердил, что был свидетелем этих телефонных разговоров.

В то же время Пристайко отказался отвечать на вопрос, занимал ли Зеленский во время общения с Путиным жесткую позицию, отметив, что не все публикуют и рассказывают о разговорах президентов.

«Мы этого не делаем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил в Золотом и Петровском и прекращении обстрелов.