Топ-девятка в рейтинге предательства

История независимой Украины знает немало случаев измены. Представляем девятку самых громких фактов, определенную по оценкам экспертов и журналистов...

1. Александр Мороз, 2006 год

В топ-девятке предательства в истории независимой Украины отход лидера Социалистической партии от принципов, за которые голосовали его избиратели, бесспорно, занимает первое место.

Формально Мороз “кинул” свои партнеров по демократической коалиции, созданной в начале июля 2006 года, переметнувшись в лагерь своих противников. В день голосования за спикера парламента вместо того, чтобы отдать голоса за представителя “Нашей Украины”, как об этом было договорено раньше и объявлено публично, Мороз договорился с Партией регионов, которая вместе с коммунистами поддержала его кандидатуру на пост Председателя Верховной Рады. Рассказывают также о других благах, за которые “Регионам” удалось перекупить социалистов. В результате - Мороз стал спикером.

Фактически партия Мороза, имеющая электоральную базу среди украинского крестьянства центральной Украины, вопреки воле избирателей, пошла на сговор с пророссийскими, олигархическими (в их представлении) силами.

2. Евгений Марчук, 1999 год В канун президентских выборов 1999 года представитель национально-патриотических сил Евгений Марчук, лидер Социалистической партии Александр Мороз, Председатель Верховной Рады Александр Ткаченко и мэр Черкасс Владимир Олейник заключили в г. Каневе соглашение об объединенных действиях на выборах с целью противостоять повторному избранию на должность главы государства тогдашнего Президента Леонида Кучмы. Все четверо выдвинулись кандидатами, однако договорились, что путем консенсуса изберут единственную кандидатуру, которая сможет набрать на выборах больше голосов. Так называемая “каневская четверка” собиралась несколько раз, но решение о выдвижении самой достойной кандидатуры каждый раз откладывалось. Перед самими выборами Марчук заявил, что идет на выборы самостоятельно, расколов таким образом антикучмовскую четверку. Победу на выборах получил Кучма.

После этого Президент назначил Марчука секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Это окончательно укрепило в обществе мысль о давнем сговоре Марчука с Кучмой.

3. Тарас Черновил, 2004 год Сын выдающегося деятеля национально-демократического движения Украины Вячеслава Черновола пользовался значительной поддержкой сторонников покойного отца. На парламентских выборах 2002 года Тарас Черновил в мажоритарном округе во Львовской области собрал 67 процентов голосов. Входил во фракцию Виктора Ющенко “Наша Украина”. Однако в апреле 2004 года оставил ее, а в конце года вошел во фракцию “Регионы Украины”. Избиратели Черновола и сторонники Ющенко восприняли такой шаг как измену.

На президентских выборах поддержал соперника Ющенко Виктора Януковича. После того, как Януковича оставили ряд политиков, в разгар Оранжевой революции, ставшей формой протеста против фальсификации выборов в интересах провластного кандидата, Черновил формально возглавил его избирательный штаб (реально кампанией руководили другие лица).

Имя Тараса Черновола часто используется для обозначения предательства.

4. Николай Азаров, 2005 год Представитель Партии регионов, близкий к ее лидеру Виктору Януковичу, занимал в его правительстве (2003–2004 гг.) должность первого вице-премьер-министра. Активно участвовал в его избирательной кампании как кандидата в Президенты в 2004 году. После отставки Януковича с должности главы правительства, вызванной скандальной фальсификацией выборов и Помаранчевой революцией, Азаров исполнял обязанности премьер-министра (до января 2005 года). В разгар революции, когда результаты повторного голосования, назначенного Верховным Судом, стали очевидными, от Януковича отошли многие. Азаров, кроме того, сделал попытку переметнуться в "помаранчевый" лагерь, предложив свою кандидатуру на должность премьера. Правда, его предложения были отклонены.

Впоследствии он вернулся в прежний лагерь – в Партию регионов.

5. Александр Зинченко, 2004 год До лета 2004 года Зинченко являлся одной из ключевых фигур в прокучмовской Социал-демократической партии (объединенной), возглавлял ее парламентскую фракцию, занимал должность вице-спикера по квоте СДПУ(о), раньше руководил контролируемым эсдеками телеканалом “Интер”, вырабатывал идеологию давления на средства массовой информации. Однако в 2003 году Зинченко вдруг рассорился с верхушкой СДПУ(о), и летом 2004-го было объявлено о том, что он возглавил избирательную кампанию кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Бывшие однопартийцы оценили поступок Зинченко как предательство, Кучма в шутку назвал его переход к Ющенко наиболее удачной операцией СДПУ(о).

6. Юлия Тимошенко, 1999 год В конце 90-х Тимошенко являлась одним из ключевых лиц в партии Павла Лазаренко “Громада” и в ее парламентской фракции. Возглавляла так называемое “оппозиционное правительство” “Громады”, созданное Лазаренком и его соратниками для критики экономической политики Президента Кучмы и правительства Пустовойтенко. После кампании компрометации Лазаренко, инициированной властью, Тимошенко и Александр Турчинов подали заявления об освобождении от должностей, соответственно, первого заместителя и заместителя председателя партии «Громада». Публично они объяснили свой шаг несогласием с волюнтаристскими методами руководства Лазаренко. Тимошенко создала партию “Батькивщина”, которая в то время поддерживала власть.

Лазаренко обвинил прежних однопартийцев в предательстве. В письме, переданном через адвоката из США, где Лазаренко находился в тюрьме, он писал о Тимошенко и Турчинове: “Бездомная собака и та хватает кость инстинктивно, предатели «Громады» берут ее от власти сознательно... Предательство в любой форме должна наказываться. Путь у предаталей один – на задворки истории».

7. Александр Коцюба, 1991 год На волне демократизации в последние годы существования Советского Союза в украинский парламент (в 1990 году) прошли многие представители национально-демократического направления. Среди них - юрист-преподаватель Александр Коцюба, ставший депутатом благодаря тому, что его поддерживал Народный рух. В парламенте он вошел в демократическое крыло, так называемую Народную Раду, был членом Президиума ВР от Руха. Считался одним из прогрессивных, демократически настроенных депутатов. Однако внезапно перешел на сторону прокоммунистического большинства и после провозглашения Независимости активно работал над восстановлением КПУ, деятельность которой была запрещена в августе 1991 года (после ГКЧП). Активно критиковал политические силы демократического направления.

Фамилия Коцюбы использовалась в качестве символа предательства в первые годы существования Украинского государства.

8. Александр Стоян, 2002 год Когда после парламентских выборов 2002 года “Наша Украина” оказалась в оппозиционном меньшинстве, ее фракцию покинули многие депутаты. Среди них и лидер Федерации профсоюзов Украины Александр Стоян. Но он был не просто рядовым “нашеукраинцем”, а номером 2 в списке (после Виктора Ющенко). Перед Стояном появилась угроза потерять руководящую должность в ФПУ (под давлением Администрации Президента), и он перешел во фракцию “Регионы Украины”. Оставив “Нашу Украину”, немедленно начал критиковать позицию блока и его лидера (Ющенко).

В “Нашей Украине” Стоян символизировал предательство и отступничество.

9. Сергей Довгань, 1998 год В 1998 году Сергей Довгань стал народным депутатом по списку оппозиционного блока Социалистической и Селянской партии (номер 2). В то время он возглавлял СелПУ. Однако после выборов создал отдельную фракцию Селянской партии. Широкой общественности стало известно о контактах Довганя с Президентом Кучмой, который способствовал расколу левой оппозиции. Со временем фракция Довганя перешла в пропрезидентский лагерь. Социалисты, а в дальнейшем и часть представителей СелПУ обвинили Довганя в измене. Позже Кучма назначал Довганя на разные административные должности.

В левом лагере его имя символизировало предательство и раскольничество.

Оксана Охримчук