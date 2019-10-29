Нардеп от "Слуги народа" заявил, что его заказали "криминальному авторитету"

По его словам, об этом он рассказал президенту Зеленскому, и тот "пообещал разобраться".

Народный депутат от «Слуги народа» Антон Поляков утверждает, что коллега по фракции «заказал его одному из криминальных авторитетов».

Как отметил нардеп у себя на странице в Facebook, 28 октября на заседании фракции он рассказал об этом президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте такжеРябошапка создал Управление реформ, которое будет заниматься стратегией обновления прокуратуры«Чиновники МВД сообщили мне, что партнер Приходько, тоже депутат Верховной Рады 9 созыва заказал меня одному из криминальных авторитетов за мое «давление» на генпрокурора. Президент пообещал разобраться в этой ситуации», – написал Поляков.

Депутат отметил, что попросил спикера парламента Дмитрия Разумкова «срочно изготовить подписные листы на выражение недоверия» генпрокурору Руслану Рябошапке из-за его бездействия.

«На заседании фракции, задал вопрос президенту относительно ситуации с неподписанием генпрокурором представление на снятие неприкосновенности с депутата Приходько. Оказывается президент вообще не в курсе ситуации, – отметил Поляков. – Очень многие депутаты готовы поставить свою подпись из-за бездействия господина Рябошапки. Но господин Разумков почему-то не спешит их (подписные листы – УНИАН) выдавать».

Известно, что Борис Приходько – бывший заместитель председателя Национального банка, он фигурирует в деле о незаконном завладении свыше 2 миллиарда гривень Аграрного фонда.