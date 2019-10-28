В Кабмине думают над отменой медсправки для бассейна и работы

Отмечается, что такие справки приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает целесообразным отменить медицинские справки, по этому вопросу он начал опрос в соцсети.

Об этом Дубилет написал в Facebook.

Читайте такжеЗеленский подписал ключевой для борьбы с коррупцией указ об электронных услугах

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований", - подчеркнул министр.

По мнению Дубилета, такие справки приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. Хотя с другой стороны, возможно, они оказывают положительное влияние на здоровье украинцев.

Сейчас министр решил исследовать этот вопрос и просит пользователей соцсети написать свое мнение в комментариях.