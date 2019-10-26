Украина должна добиваться предоставления Плана действий по членству в НАТО – замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок также предложил всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия по этому вопросу.

Украина должна добиваться от союзников предоставления Плана действий по членству в НАТО без подачи повторной заявки.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок написал на своей странице в Twitter.

"Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников нам предоставления. Над этим и работаем", - написал Божок.

Он также предложил всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия по этому вопросу.

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Божок также процитировал положения пункта 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, которым согласовано, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.

Как сообщал УНИАН, 25 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что представленная Украиной в 2008 году заявка на получение ПДЧ в НАТО до сих пор действует, а потому новую подавать не нужно.

«Президент Порошенко в апреле, если я не ошибаюсь, подписал указ, в котором, в частности, определил, что Украина должна подать заявку на План действий по членству в НАТО именно в декабре 2019 года», - сказал Кулеба.

Он добавил, что это был «чисто политический маневр» под президентские выборы.

При этом вице-премьер напомнил, что Украина уже подала заявку на получение ПДЧ в 2008 году.

«Бухарестский саммит НАТО ее рассмотрел и подтвердил, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО, но ПДЧ нам не дали. Подавать вторую заявку сейчас, если первая остается в силе? В НАТО исходят из того, что заявка, поданная в 2008 году, остается в силе. Мы в правительстве Украины также понимаем, что эта заявка остается действующей. Поэтому новую подавать не нужно», - подчеркнул Кулеба.

Как известно, стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО предусмотрен Конституцией.