Инвесторы сами придут в Украину, если им здесь будет легко работать - депутат

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он подчеркнул, что за это время наши соседи не только избавились от постсоветского налета, а стали полноценными участниками европейского экономического и политического пространства.

«Почему такая разница? Ответ на этот вопрос звучит в каждом предложении, в каждой речи наших западных партнеров – коррупция. Они уже не могут нам и доллар выделить, чтобы у них дома их журналисты не спросили, стоит ли это делать для страны, в которой все воруют?», - отметил политик.

Он убежден, что Украина не может бесконечно долго проводить саммиты, конференции, инвестиционные форумы, рассказывать о том, как у нас хорошо и какими темпами воплощаются реформы.

«Все это приводит только к одному – к усталости от Украины. Потому и европейские политики и бизнесмены знают ситуацию не хуже нас самих. Их не нужно агитировать вкладывать средства в Украину, они придут сюда и без приглашения, если им здесь будет так же легко работаться, как в Польше, Словакии, Хорватии, Венгрии. А если этого нет, то мы зря тратим свое и их время», - убежден Виктор Балога.