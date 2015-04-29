Три сотни бойцов "Правого сектора" пикетируют АП в Киеве (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит на ул. Банковой возле первого пропускного пункта по направлению Администрации президента.

Акция проходит спокойно.

Представители Министерства внутренних дел и Национальной гвардии смотрят за правопорядком.

Представители «Правого сектора» заявляют, что целью акции является необходимость получения разъяснений по поводу того, почему в Днепропетровской области блокируется база «Правого сектора».

По словам представителей «Правого сектора», вокруг базы в Днепропетровской области размещены две-три роты вооруженных сил Украины. Они никаких действий не предпринимают. При этом осмотр проводят при въезде или выезде на территорию базы.

По данным «Правого сектора», ситуация возле базы напряженная.

На акцию на Банковой продолжают подходить люди. Количество митингующих растет.

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Активисты «Правого сектора» на митинге заявляют, что властям не удастся рассорить представителей Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов.

При этом они отмечают, что ситуация вокруг базы «Правого сектора» в Днепропетровской области является провокацией.

Участники митинга также подчеркивают, что сегодняшнее мероприятие является предупредительной акцией.

«Мы хотим, чтобы власть вышла и рассказала, кто устраивает эти провокации. Найти этого человека и если это какой-то провокатор из Администрации президента, Генштаба или Минообороны, найти его и строго наказать», - сказал в громкоговоритель пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский.

Также он подчеркнул о возможных сроках проведения акций протестов со стороны «Правого сектора».

Представители «Правого сектора» уверены, что ситуация с блокированием базы срежиссирована агентами ФСБ и Кремля, которые, по утверждению активистов, работают как в «Администрации президента, так и в Министерстве обороны».

Участники акции пришли на акцию с флагами своей политической силы и с государственными флагами.