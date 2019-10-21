Рябошапка создал департамент ГПУ по делам Майдана

Приказ о создании указанного Департамента сегодня подписал генпрокурор Руслан Рябошапка.

В Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Как сообщается на сайте ГПУ, приказ о создании указанного Департамента сегодня, 21 октября, подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка. В состав Департамента входить три отдела.

«Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что одновременно ликвидировано Управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генпрокуратуры.