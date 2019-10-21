В НАТО назвали цель предстоящего визита руководства альянса в Украину

Председатель Представительства НАТО рассказал о повестке дня визита Североатлантического совета Альянса 30-31 октября в Украину.

Председатель Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников заявляет, что в Альянсе стремятся углубить диалог с новой украинской властью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Винников сказал во время выступления на дискуссионной панели «Украина-НАТО: что на столе переговоров?».

Он сказал, что на следующей неделе, 30-31 октября, Украину посетит Североатлантический совет НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

«Очевидно, что главная цель визита будет заключаться в передаче твердого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины, с особым вниманием на Черном море, и также в поддержке процесса реформ», - сказал Винников.

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В рамках визита Североатлантический совет НАТО будет находиться в Одессе и Киеве, и в частности в Одессе состоятся совместные мероприятия с Военно-морскими силами Украины и Национальным университетом «Одесская морская академия». Также в порт Одессы зайдет группа кораблей Альянса. По словам Винникова, это станет сигналом поддержки для территориальной целостности Украины и её навигационных прав в её территориальных водах.

При этом председатель Представительства НАТО сказал, что главным элементом визита станет развитие взаимодействия с новой украинской властью.

«Очевидно, что избиратели высказались в пользу изменений в Украине, и Альянс уже установил очень позитивный диалог (с украинской властью - УНИАН), и мы будем стремиться углубить его с новым президентом Украины, новым правительством, и конечно новым парламентом», - заявил Винников.

Также он сказал, что в рамках визита состоится официальная сессия Комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского. В частности, в центре внимания будет находиться состояние реализации реформ в Украине. «В особенности, члены НАТО и Украина подведут итоги реализации комплексного пакета помощи», - сказал Винников.

Кроме того, одним из главных вопросов повестки дня будет ситуация с безопасностью в Украине - как на востоке страны, так и в оккупированном Крыму. Винников заверил, что Альянс не признаёт и не признает оккупацию Крыма Россией.

Отдельно Североатлантический совет НАТО в Украине проведет встречи с представителями гражданского общества по ряду вопросов, и в том числе относительно ситуации с крымскими татарами в Крыму, гендерного равенства в секторе обороны и безопасности.