"1+1" ответил на манипулятивные заявления в адрес программы "Право на владу"

Чтобы дать ответ на обвинения в том, что Наталья Мосейчук не процитировала заявление адвокатов Петра Порошенко, была приведена расшифровка вопроса ведущей, который она поставила во время эфира генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Телеканал "1+1" ответил на заявление политической партии, которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, относительно манипулятивных обвинений в адрес программы "Право на владу" и ее ведущей Натальи Мосейчук.

Как говорится в заявлении канала, Петр Порошенко покинул пост президента Украины, но привычка давить на СМИ у него осталась. Как и привычка приходить на эфиры без приглашения. Отмечается, что программа “Право на владу” не приглашала депутатов фракции Петра Порошенко на прошлый эфир, который 17 октября вышел на “1+1”.

"Утверждение пресс-службы партии о том, что их сначала пригласили, а потом отменили приглашение – это откровенная неправда. К сожалению, должны констатировать, что заявление партии имеет вид такого, которое написано с использованием фраз и клише, характерных для «ботоферм». Возможно, пресс-секретарь вышеупомянутой партии Святослав Цеголко воспринял свой же телефонный звонок к ведущей программы «Право на владу» Натальи Мосейчук именно как приглашение на вечерний эфир. Но с нашей стороны это так не было", - говорится в заявлении.

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Редакция «Право на владу» как свободное и независимое СМИ оставляет за собой право самостоятельно определять состав участников программ и приглашать гостей на прямые эфиры, придерживаясь принципа баланса мнений по той или иной проблеме. И руководствуется этим принципом на постоянной основе, а не приглашает гостей, исходя из численности фракций в парламенте.

Кроме того, редакция программы призвала депутатов фракции Петра Порошенко задуматься не только о проблемах свободы слова, но и о проблемах свободы собственного волеизъявления. Им кажется странной практика, когда решение об участии или неучастии в эфирах принимают не сами депутаты, а пресс-служба партии.

Также редакция сообщает работникам пресс-службы партии Петра Порошенко, что в задачу журналистов входит проверка любой информации. Формулировка о якобы «навязывании обществу ложной информации» относительно оффшорного скандала вокруг экс-президента Петра Порошенко является манипулятивной по своей сути. В связи с этим редакция программы «Право на владу» просит пресс-службу партии Петра Порошенко уточнить, в чем именно заключается «откровенное обливание грязью пятого президента» со стороны Натальи Мосейчук? И почему пресс-служба считает, что ведущая «забыла процитировать заявление адвокатов Петра Порошенко?»

Чтобы дать ответ на обвинения в том, что Наталья Мосейчук не процитировала заявление адвокатов Петра Порошенко, была приведена расшифровка вопроса ведущей, который она поставила во время эфира генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке: "Руслан, Вы говорите, что получаете на свою сторону очень много критики. Поэтому вопрос: как вы относитесь к обращениям экс-первого заместителя главы Администрации президента Януковича господина Портнова? Он просит вас о встрече с ним по вопросам "Порошенко и его оффшоров" – так он это формулирует. Хотелось бы узнать, существуют ли все же в Панаме дела по оффшорам президента Порошенко? Потому что адвокат Новиков утверждает, что такое дело закрыто. И еще один вопрос: какое влияние имеет гражданин Портнов на Генеральную прокуратуру и следственные органы?".