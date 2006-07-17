Российский политолог ожидает победы Януковича и тотального кризиса

В случае новых парламентских выборов на Украине убедительную победу одержит Партия регионов Виктора Януковича, считает российский политолог, директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов.

"Если даже парламент будет распущен, победу на новых выборах одержит партия Виктора Януковича", - сказал он на пресс-конференции в РИА Новости.

По данным политолога, "Партия регионов в случае новых выборов должна получить более 40% голосов, а учитывая тот факт, что в настоящее время блок Юлии Тимошенко остался без союзников, то по результатам выборов Партия регионов получит и более 50% голосов".

При этом Игрунов считает, что "нет никаких правовых возможностей изменить создавшийся баланс сил, не существует политических возможностей предотвратить подобного рода развитие".

"Сейчас очень трудно представить развитие событий, и трудно быть уверенным, что Украина останется стабильным государством, и мы не столкнемся с тотальным политическим кризисом в стране", - отметил политолог.

Он допускает возможность проведения "государственного переворота". "Если такой переворот случится, можно ожидать всплеск активности на Юге и Востоке страны, раскол Украины. Именно это больше всего тревожит наблюдателей в России", - указал Игрунов.

РИА "Новости"