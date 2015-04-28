Порошенко и Меркель осудили нарушения боевиками режима тишины на Донбассе
01:08, 28 апреля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
REUTERS
В ходе разговора политики осудили постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, сообщает пресс-служба Президента.
"Собеседники подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей всеми сторонами. Они также обсудили работу Трехсторонней контактной группы и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – говорится в сообщении.
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Порошенко и Меркель также обсудили вопросы в контексте отношений Украина–ЕС и подготовку к саммиту "Восточного партнерства" в Риге.
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