Зеленский подписал закон о господдержке иностранных кинопроизводителей

Закон имеет целью способствовать привлечению инвестиций и развития инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине» относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине» №130-IX, который Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года.

Как говорится в сообщении на сайте главы государства, закон должен способствовать привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Читайте такжеНа австрийском кинофестивале Viennale впервые покажут программу украинского кино

В частности, законом предусмотрено предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против Украины.

Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничества и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.