Горсовет Харькова поддержал "формулу Штайнмайера" (фото)

Городской совет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг "формулы Штайнмайера" и прекратить акции "Нет капитуляции".

Харьковский городской совет принял обращение к президенту Украины, Верховной Раде и депутатам местных советов в поддержку "формулы Штайнмайера" и позиции президента Украины.

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По мнению авторов обращения, формула является "единственным путем к прекращению войны", передает MediaPort.

За соответствующее обращение, которое сегодня на сессии зачитал городской голова Геннадий Кернес, проголосовали 53 депутата горсовета, 12 - против.

Напомним, участники марша "Нет капитуляции", которые в День защитника Украины прошлись колонной по центральным улицам Киева, потребовали от президента Украины Владимира Зеленского идти к победе в войне на Донбассе или подать в отставку.