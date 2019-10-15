Пристайко сообщил о согласии с главами МИД Евросоюза в вопросе санкций против России

По словам министра, санкции не могут быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о достижении консенсуса с главами МИД стран - членов Европейского Союза относительно сохранения санкций против России.

Об этом Пристайко написал в Twitter.

«У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений», - сообщил министр.

Он напомнил, что Украина также призвала усилить санкции в связи с недавними так называемыми «местными выборами» в оккупированном Крыму.

Читайте такжеПолная мобилизация: Пристайко назвал альтернативу «формуле Штайнмайера»

Как сообщал УНИАН, 14 октября Пристайко принял участие в министерском заседании «Группы друзей Украины в ЕС», которое состоялось на полях Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Во время встречи Пристайко сообщил партнерам о ситуации с безопасностью на Донбассе и о состоянии подготовки к саммиту в «нормандском формате». Также были обсуждены пути активизации международных усилий по прекращению российской агрессии и мирному урегулированию ситуации на Донбассе.