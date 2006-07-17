БЮТ не интересуют ни должности вице-спикера, ни должности в комитетах

Антикризисная коалиция даже в вопросах распределения парламентских комитетов ведет себя, «мягко говоря, не корректно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что оппозиции «сбросили комитеты, которые их не интересуют», в частности, которые касаются молодежи и спорта, здравоохранения, культуры и духовности. «То есть то, что их правительство не будет интересовать, и то, что они с барского плеча хотят отдать оппозиции», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, подобная ситуация сложилась и с распределением должностей заместителей и секретарей комитетов ВР, где оппозиции предложены должности «во второстепенных комитетах».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что для БЮТ «не принципиальны ни должности вице-спикера, ни должности в комитетах». Он отметил, что позиция БЮТ заключается в том, что власть должна отвечать за социально-экономическое положение в государстве, а оппозиция должна контролировать, в первую очередь, финансовую деятельность и правовую деятельность. Депутат напомнил, что несколько недель назад фракция Партии регионов, которая не вошла в демократическую коалицию, настаивала на том, чтобы ей были отданы комитеты по вопросам контроля во всех сферах. По его словам, теперь они отошли от этой позиции, и пытаются сами определять, какие комитеты должны возглавлять представители оппозиции. А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что БЮТ с этим не соглашается.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО сообщил, что в Верховной Раде создана рабочая группа, которая будет работать над согласованием позиций по распределению комитетов.

По его словам, будет руководить этой рабочей группой первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК. В эту группу войдут представители всех фракций парламента. П.СИМОНЕНКО также сообщил, что в 13.00 состоится заседание этой рабочей группы.

Он подчеркнул, что во время распределения должностей в комитетах должен соблюдаться пропорциональный принцип. По словам лидера КПУ, оппозиции отдается руководство в 11 комитетах и специальной комиссии ВР по вопросам приватизации, кроме того, оппозиции отдаются должности первых заместителей и секретарей в ряде комитетов парламента.

Кроме того, П.СИМОНЕНКО также сообщил, что завтра утром ВР будет рассматривать вопрос о распределении комитетов.