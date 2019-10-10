Катастрофа MH17: правительство Нидерландов объяснило, как будет расследовать "роль Украины"

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок подтвердил информацию о том, что правительство Нидерландов получило официальное поручение парламента этой страны, которое касается Украины.

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок заявляет, что в его стране хотят самостоятельно расследовать факты относительно функционирования воздушного пространства Украины и России в день катастрофы самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блок сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

"С самого начала, когда началось расследование катастрофы самолета рейса MH17, члены семей погибших людей стали задавать вопросы, почему воздушное пространство не было полностью закрыто, в том числе на высоте 10 тысяч километров", - заявил Блок.

В этой связи он сказал, что на прошлой неделе члены семьи спросили у него, может ли правительство Нидерландов "организовать расследование по вопросу, почему воздушное пространство был открыто - украинское воздушное пространство и российское воздушное пространство".

"Поэтому мы попросим специализированный следственный орган осуществить это расследование, ведь это не имеет связи с существующими правовыми процедурами", - подчеркнул Блок.

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Глава МИД Нидерландов уточнил, что расследование вопроса незакрытия воздушного пространства Украины правительство Нидерландов проведет самостоятельно.

По его словам, Пристайко заверил его, что Украина будет взаимодействовать в этом вопросе.

Также Блок сказал, что Нидерланды поставили аналогичный вопрос о воздушном пространстве перед Россией. "Расследование, о котором попросил парламент, также будет исследовать ситуацию с закрытием воздушного пространства над регионами, которые находятся рядом с зоной конфликта, включая территорию Российской Федерации", - заявил Блок.

Министр отметил, что после расследования будет подготовлен отчет, который будет в итоге представлен в парламент Нидерландов.