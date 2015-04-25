Der Spiegel: Захарченко признал, что из зоны боев выведено не все тяжелое оружие
Лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко признал, что его войска вывели из зоны боев не все тяжелые вооружения
Об этом он сказал в интервью журналу Der Spiegel, выдержки из которого обнародованы в пятницу, 24 апреля, на интернет-сайте издания, сообщает Deutsche Welle.
Он пояснил, что оружие было возвращено на прежние позиции для того, чтобы отвечать на артобстрелы украинской армии.
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По словам главаря "ДНР", сейчас интенсивные боевые действия идут в районе донецкого аэропорта и близ города Мариуполя. Что касается цели боевиков, то, по словам Захарченко, она состоит в установлении контроля над всей Донецкой областью.
Лидер сепаратистов категорически отверг предложение президента Украины Петра Порошенко о размещении в Донбассе международных миротворцев.
"Мы в состоянии самостоятельно решить возникшие здесь проблемы", - подчеркнул Захарченко.