Der Spiegel: Захарченко признал, что из зоны боев выведено не все тяжелое оружие

Об этом он сказал в интервью журналу Der Spiegel, выдержки из которого обнародованы в пятницу, 24 апреля, на интернет-сайте издания, сообщает Deutsche Welle.

Он пояснил, что оружие было возвращено на прежние позиции для того, чтобы отвечать на артобстрелы украинской армии.

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По словам главаря "ДНР", сейчас интенсивные боевые действия идут в районе донецкого аэропорта и близ города Мариуполя. Что касается цели боевиков, то, по словам Захарченко, она состоит в установлении контроля над всей Донецкой областью.

Лидер сепаратистов категорически отверг предложение президента Украины Петра Порошенко о размещении в Донбассе международных миротворцев.

"Мы в состоянии самостоятельно решить возникшие здесь проблемы", - подчеркнул Захарченко.