Первый замглавы Меджлиса рассказал, о чем его допрашивали в СК РФ

Об этом он написал в своем Facebook.

"Допрос вновь касался событий 26 февраля 2014 г., в частности, арестованного недавно оператора телеканала АТР Эскендера Небиева. Моя позиция по этому делу не изменилась, о чем я сообщил следователю. Считаю, что события 26 февраля должны быть предметом расследования исключительно правоохранительных органов Украины, так как события происходили на территории Украины и касались сохранения территориальной целостности Украины", – написал Джелялов.

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Также он отметил, что считает абсолютно безосновательными арест заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и предъявленные ему обвинения.

"После пары часов общения и просмотра видео я благополучно покинул Следственный комитет. Кстати, повестку должны были вручить еще одному моему коллеге, но пока его свидание со следователем не состоялось", – добавил первый замглавы Меджлиса.

Спасибо, друзья, за волнение. Сегодня в 15.19 трое сотрудников полиции действительно вручили мне повестку на допрос к с... Posted by Nariman Dzhelalov on 24 Апрель 2015 г.

26 февраля 2014 года, еще до аннексии полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

По этому делу в Крыму были арестованы несколько человек, включая заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которому вменяют организацию массовых беспорядков.