Лукашенко: Зеленского оставили наедине с проблемой Донбасса
12:09, 08 октября 2019Политика
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По мнению президента Беларуси, сегодня в адрес главы украинского государства "только камни бросают" в этом вопросе.
Лукашенко посочувствовал Зеленскому / фото president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украину оставили наедине с проблемой Донбасса.
Читайте такжеЛукашенко заверил, что у Украины никогда не будет проблем на границе с БеларусьюОб этом Лукашенко заявил во вторник на форуме Минский диалог, сообщает Белта.
«Мы Зеленского, которого нагрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили наедине с этими проблемами... И Европа молчит (вы знаете, о ком я говорю) – ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах», – заявил он.
Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назвал Беларусь ключевым партнером Украины.
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