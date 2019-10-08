Лукашенко: Зеленского оставили наедине с проблемой Донбасса

По мнению президента Беларуси, сегодня в адрес главы украинского государства "только камни бросают" в этом вопросе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украину оставили наедине с проблемой Донбасса.

Читайте такжеЛукашенко заверил, что у Украины никогда не будет проблем на границе с БеларусьюОб этом Лукашенко заявил во вторник на форуме Минский диалог, сообщает Белта.

«Мы Зеленского, которого нагрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили наедине с этими проблемами... И Европа молчит (вы знаете, о ком я говорю) – ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах», – заявил он.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назвал Беларусь ключевым партнером Украины.