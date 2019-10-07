Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича - "Народный фронт"

В партии напомнили, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.

Решение Печерского суда Киева о взятии под стражу Сергея Пашинского партия «Народный фронт» расценивает как политически мотивированное и такое, что не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича.

Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.

Однако вновь было открыто из политических оснований с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии.

Мы уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение.

«Народный фронт» напоминает: практика политических преследований времен Януковича закончилась крахом для тогдашнего режима и предостерегает от его повторения".