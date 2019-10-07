Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича - "Народный фронт"
Решение Печерского суда Киева о взятии под стражу Сергея Пашинского партия «Народный фронт» расценивает как политически мотивированное и такое, что не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием.
Об этом говорится в заявлении партии.
"Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича.
Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.
Однако вновь было открыто из политических оснований с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии.
Мы уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение.
«Народный фронт» напоминает: практика политических преследований времен Януковича закончилась крахом для тогдашнего режима и предостерегает от его повторения".