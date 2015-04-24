Россия не сможет заставить Украину капитулировать - Климкин



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 в программе "Право на власть".

"К капитуляции нас никто не вынудит, и причина этого очень проста, поскольку все понимают, что не хотим и не можем жить так, как нас хочет к этому принудить Россия. Поскольку все хорошо понимают, что для нас ключевыми на сегодняшний день являются европейские ценности и принципы, и это не какая-то пустая фраза или набор фраз, и мы готовы для этого жертвовать", - отметил Климкин, пояснив, что во время встреч в формате "нормандской четверки", министры иностранных дел Франции Лоран Фабиус и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказывают понимание ситуации на Донбассе и поддержку Украине.

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При этом, Климкин ссылаясь на результаты европейских социологических исследований общественного мнения отметил, что "большинство людей четко понимают, что происходит. Они четко понимают, что сегодня, если нет будет решения для Донбасса, если не будет решения для Украины, тогда не будет решения и для Европы".