Климкин: боевиков в Донецке и Луганске необходимо заставить идти путем мира



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 в программе "Право на власть".

В частности, министр выражает уверенность, что ситуацию на востоке Украины возможно решить за столом переговоров.

Однако, вместе с тем он считает, что "когда вы имеете дело с Россией, никогда не расхолаживайтесь. Будьте сконцентрированы каждое мгновение, и путь к миру будет чрезвычайно сложным, в том числе и в плане реализации Минских договоренностей. Да, у нас есть успехи, и серьезные успехи, но мы реально должны пройти путем деэскалации, заставить тех, кто сейчас есть в Донецке и Луганске, идти путем мира, допустить международное сообщество к контролю там, и начать реальный политический процесс".

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Также он отметил, что все, что нужно, и что поддерживает международное сообщество, это проведение выборов на Донбассе. "Настоящие выборы. Свободные и честные выборы под контролем международного сообщества, и только это путь вперед", - отметил Климкин.