Народный фронт заявил, что ГПУ расследует финансирование терроризма Фирташем и Левочкиным

Об этом заявил народный депутат Игорь Алексеев во время брифинга по результатам сегодняшнего визита парламентариев к Генеральному прокурору, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что статья о финансировании терроризма предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет.

Читайте такжеШокин поручил допросить Фирташа и Левочкина по поводу купли-продажи "Интера" - Геращенко«Мы требуем от Генеральной прокуратуры провести полный ряд следственных действий, в первую очередь допросить лично Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа», - сказал народный депутат.

«Они должны предоставить свои объяснения и показания и раскрыть обществу, за какие средства, когда и откуда они их взяли - это сумма $100 млн - они купили 30-процентную долю «Интера» у российского телеканала «ОРТ», - подчеркнул Алексеев.