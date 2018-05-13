Ожидаются события, которые снимут напряжение

Прогнозируя тенденции прошедшей недели, мы писали: "…Ситуация будет развиваться в уже оформившихся рамках, и известной на данный момент информации. Но возможно углубление расхождения в позициях различных политических групп…"

Действительно, ситуация в целом не изменилась. В то же время углубились расхождения в позициях различных политических групп, действия стали более эмоциональными, но новых кардинальных решений пока нет.

Еще цитата из прошлого прогноза: "…Пока что компромиссные решения проблемы в целом вряд ли возможны, поэтому участники политических процессов должны будут приложить максимум выдержки, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Для поиска компромиссов в этой ситуации наиболее благоприятен период 11–12 июля 2006 года..."

12 июля были достигнуты договоренности между политическими группами, но пока что информация о них не была опубликована, так как они еще не до конца оформлены.

Прогноз на текущую неделю На этой неделе должны произойти события, которые во многом снимут напряжение прошлой недели, или, по крайней мере, создадут внутри существующей конфликтной ситуации благоприятные возможности для тех политических сил, которые готовы искать компромиссы в рамках продолжения реформирования политической системы. Эта неделя – только начало процесса стабилизации, который займет в ближайшей перспективе несколько месяцев, и будет состоять из двух этапов.

Первый этап – июль–август, второй – август–сентябрь. Но полностью этот процесс продлится до середины 2007 года, а его результаты останутся актуальными до середины 2008 года. Но нужно учитывать, что на протяжении этого периода будут параллельно усиливаться и уже оформившиеся конфликты, и стабилизирующие факторы.

Что касается следующей недели, то стабилизирующие факторы только начнут оформляться, а конфликты уже оформлены достаточно четко. Факторы, стабилизирующие ситуацию, в равной мере относятся ко всем политическим силам, то есть любая из политических сил может оказаться участником этого события, но наиболее вероятны положительные результаты у тех, кто прилагал усилия в этом направлении на протяжении всего этого года.

Один из наиболее вероятных вариантов - удачные переговоры или какая-то информация, которая будет способствовать снятию напряжения. Могут быть подписаны важные документы или заключены соглашения.

Еще один вариант развития этой ситуации – формирование некой группы, которая создаст возможности для решения спорных вопросов, связанных с политической реформой.

Вторая половина июля – только начало стабилизирующего процесса. Окончательно он оформится во второй половине августа. Важность этих событий трудно переоценить. По сути, на протяжении двух месяцев появится возможность найти компромиссы, способные решить конфликтные вопросы.

Имеется один нюанс, характеризующий эту ситуацию. То, что произойдет в июле – августе, будет выглядеть как удачные действия определенных политических групп, которые стабилизируют конфликтную ситуацию. Но осознание важности этих событий в обществе и политике следует ожидать только через год, когда эти события будут осознаны на эмоционально-психическом уровне.

Вадим Феофанов, астролог