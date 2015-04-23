Аваков: сын донецкого экс-губернатора финансировал сепаратистов, при обысках изъяли 12 миллионов гривень

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

Также Аваков отметил, что при обыске изъяли 12 миллионов гривень и $200 тысяч.

Аваков объясняет, что в результате преступной схемы "государство покупало фактически государственный же уголь, добытый на захваченных террористами шахтах", а деньги за него вывозили на территорию, подконтрольную боевикам.

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"Уголь, незаконно вывезенный с оккупированной территории, оформлялся как принадлежащий частным фирмам, после чего продавался ряду предприятий, в частности «Краматорсктеплоэнерго», который получает средства на выработку электроэнергии от государственного предприятия «Энергорынок». А дальше все брутально просто - получали деньги на счет, снимали по подложным документам наличкой -вывозили в ДНР\ЛНР", - сказано в сообщении главы МВД.

"Частные фирмы фиктивные и открыты специально для реализации незаконной схемы членами преступной группы под руководством Близнюка А.А., сына бывшего народного депутата от партии регионов и бывшего губернатора Донецкой области. Со счетов этих фирм деньги снимались наличкой и отправлялись на финансирование террористов. Руководители уже допрошены и дали показания, что зарегистрировали и стали директорами за материальное вознаграждение и не имеют никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий", - сообщил Аваков.

Также глава МВД отмечает, что в ходе следствия ГСУ МВД, совместно с Генпрокуратурой провело 20 обысков в Киеве и Житомирской, Полтавской, Сумской, Донецкой областях.

В время обысков, кроме упомянутой суммы денег, были изъяты "десятки банковских карточек, десятки мобильных телефонов, сим-карты украинских и российских операторов, документы на аренду и ключи от банковских сейфов ( сколько и чего еще там лежит - установит следствие), электронные носители информации, документы и печати оффшорных кампаний, более 6 единиц огнестрельного оружия и 830 патронов", - говорится также в сообщении.

Ранее УНИАН неоднократно сообщал, что министр энергетики признал, что Украина покупает уголь с оккупированных территорий. По словам Демчишина, снабжение осуществляют предприятия, которые перерегистрировались на подконтрольной территории Украине как юридические лица и осуществляют расчеты в украинской банковской системе, "платежи осуществляют на украинские счета, а затем средства распределяются между шахтерами на карточки".