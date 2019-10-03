Зеленский ответил на упреки в капитуляции (видео)

Глава государства отмечает, что впереди - долгий и сложный путь к возвращению украинских территорий и установлению мира, который необходимо всем украинцам пройти вместе, в единстве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в связи с намерениями украинской власти добиться мира на Донбассе никакой капитуляции и сдачи национальных интересов не будет.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое транслировалось в эфире украинских телеканалов.

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Он подчеркнул, что на встрече лидеров четырех стран "Нормандского формата" будут обсуждаться пути прекращения войны на Донбассе. "Будет ли там подписываться новый закон об особом статусе? Нет, этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет! Мы напишем его вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским общества, не пересекая ни одной "красной линии", - заявил президент.

Глава государства добавил, что ни о какой капитуляции Украины речь не идет. "Итак, никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов Украины, никаких "договорняков" и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира. Впереди у нас долгий и сложный путь к решению этой проблемы, и мы должны пройти его вместе, и здесь нам нужно единство", - подчеркнул Зеленский.