Россия хочет получить "право вето" на украинские внутренние реформы - посол

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Елисеев сказал в четверг в Брюсселе журналистам, комментируя недавние трехсторонние консультации на уровне экспертов по выполнению Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

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«Главный вывод из так называемых технических консультаций о том, что Россия хочет получить право вето в сфере процесса внутренних реформ в Украине. Это мой общий вывод относительно результатов последних экспертных обсуждений», - сказал Елисеев.

Представитель Украины при ЕС сообщил, что украинская позиция во время таких консультаций базируется на «двух «Нет». «Нет - новым переговорам, изменить или внести поправки в существующий текст Соглашения об ассоциации, и второе «нет» - еще одному продлению периода откладывания выполнения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 1 января 2016 года, что означает, что от этой даты мы начнем выполнение зоны свободной торговли», - констатировал посол.

Елисеев сообщил, что у украинской стороны есть понимание того, что «Россия хочет продлить этот период». «Мы готовы использовать имеющиеся в тексте (Соглашения об ассоциации) гибкости для того, чтобы посмотреть на российские озабоченности, которые имеют под собой основания. Но мы говорим о выполнении, но не о новых переговорах по тексту», - подчеркнул он.

Однако, по словам посла, российская сторона до сих пор не предоставила убедительных аргументов.