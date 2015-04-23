Россия хочет получить "право вето" на украинские внутренние реформы - посол

16:05, 23 апреля 2015
Политика
3492

Представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев считает, что Москва хочет получить «право вето» на проведение внутренних украинских реформ.

УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Елисеев сказал в четверг в Брюсселе журналистам, комментируя недавние трехсторонние консультации на уровне экспертов по выполнению Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Читайте такжеЕлисеев призвал ЕС поддерживать санкции против России

«Главный вывод из так называемых технических консультаций о том, что Россия хочет получить право вето в сфере процесса внутренних реформ в Украине. Это мой общий вывод относительно результатов последних экспертных обсуждений», - сказал Елисеев.

Представитель Украины при ЕС сообщил, что украинская позиция во время таких консультаций базируется на «двух «Нет». «Нет - новым переговорам, изменить или внести поправки в существующий текст Соглашения об ассоциации, и второе «нет» - еще одному продлению периода откладывания выполнения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 1 января 2016 года, что означает, что от этой даты мы начнем выполнение зоны свободной торговли», - констатировал посол.

Елисеев сообщил, что у украинской стороны есть понимание того, что «Россия хочет продлить этот период». «Мы готовы использовать имеющиеся в тексте (Соглашения об ассоциации) гибкости для того, чтобы посмотреть на российские озабоченности, которые имеют под собой основания. Но мы говорим о выполнении, но не о новых переговорах по тексту», - подчеркнул он.

Однако, по словам посла, российская сторона до сих пор не предоставила убедительных аргументов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter