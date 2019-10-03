Пропали 20 минут: из стенограммы разговора Трампа с Зеленским вырезали кусок текста - сенатор

Независимый сенатор Ангус Кинг рассказал, что зачитывание стенограммы вслух занимает 10 минут 40 секунд, тогда как разговор длился 30 минут.

В стенограмме записи телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа отсутствует минимум 20 минут разговора.

Об этом заявил независимый сенатор Ангус Кинг в интервью CNN в четверг, 3 октября.

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По словам Кинга, телефонный разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает лишь его треть.

"У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", - прокомментировал Кинг.

При этом Кинг предположил, что некоторое время мог занять перевод. По мнению сенатора, временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для расследования.

"И, кстати, информатор не решает дело. Он или она выдвинули ряд фактов, которые теперь находятся в руках Конгресса. И у них есть возможность расследовать это, чтобы выяснить, прав ли осведомитель или нет", - продолжил он.

Как сообщал УНИАН, телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля.

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.