"Лицемерно и цинично": экс-вице-президент ПАСЕ "разгромил" заявление Макрона по России

Экс-вице-президент ПАСЕ подчеркнул, что президент Франции не должен подыгрывать агрессору, который захватывает чужие территории.

Заявление президента Франции Емманюеля Макрона по возвращению российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы является циничной и лицемерной.

Об этом в эфире "Прямого" заявил нардеп и бывший вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

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"Макрон не понимает, что с такой политикой европейцы смогут увидеть Россию от Владивостока до Лиссабона. Ведь союз хищника и травоядного всегда заканчивается обедом первого", - сказал политик.

В частности, Арьев подчеркнул, что президент Франции не должен подыгрывать агрессору, который захватывает чужие территории.

"Я вижу, что Макрон не сделал достаточных выводов из Второй мировой войны и попыток пацификации агрессора. Не стоит называть европейской страну, которая нападает на другие государства и захватывает чужие территории. Я считаю, что заявление Макрона является немного лицемерным и циничным. Такая политика не приведет к тому, что Россия станет проевропейской страной. Но Европа станет слабее, если такие страны, как Франция, будут подыгрывать агрессору, а в ПАСЕ будут закрывать глаза на последствия такого поведения", - подчеркнул депутат.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы России в Совете Европы и его парламентской ассамблеи.

"Я полностью поддерживаю сделанный выбор о том, чтобы Россия осталась в Совете Европы, поскольку я убежден, что российский народ близок европейскому гуманизму, он сам участвовал в создании этого гуманизма", - сказал французский лидер, выступая во вторник на заседании ПАСЕ.