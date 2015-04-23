Турчинов рассказал, кому выгодны убийства Бузины и Калашникова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире 5-го канала.

”Нельзя все вводить в одну кучу... Когда мы говорим об убийстве журналиста Сухобока, есть материалы и МВД, и прокуратуры, где есть основания, чтобы говорить о бытовом мотиве убийства. Когда мы говорим об убийстве Бузины, Калашникова, то безусловно, здесь прослеживается заказной характер этих убийств. И сразу надо сказать, а кому выгодно ликвидировать Бузину и Калашникова, чтобы поднялась такая волна недовольства? Безусловно - врагам Украины”, - подчеркнул Турчинов.

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Секретарь СНБО объяснил, что ни один из убитых не влиял как то на те процессы, которые происходят в стране. ”То есть, это были скажем так, исполнители стратегии, разрабатываемой другими людьми против нашей страны”, - сказал Турчинов.

По его убеждению, эти убийства выгодны тем, кто работает против страны.

При этом, глава СНБО подчеркнул, что силовые структуры Украины настроены быстро раскрыть эти убийства независимо от того, кто их сделал, и кто их организовал.