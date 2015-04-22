Порошенко обсудил с главой Сената Франции вопрос ратификации СА Украины с ЕС

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили участие украинских парламентариев в заседании 7 мая, которое будет посвящено дебатам по Украине и вопросу о ратификации Соглашения об ассоциации.

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”Сегодня очень важный день в истории украинско-французских отношений”, - отметил президент Украины, оценивая итоги своего официального визита во Французскую Республику.

Говоря о реформах, которые сейчас проводятся в Украине, Глава государства подчеркнул: ”Мы заинтересованы сократить расстояние между человеком и властью”, подчеркивается в сообщении.