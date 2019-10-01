Во фракции "Слуга народа" выступают за перезагрузку НАПК

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не выполняет свои задачи.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о необходимости перезагрузки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал на Согласительном совете депутатских фракций (групп).

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Он сообщил о ряде законодательных инициатив, которые антикоррупционный комитет парламента готов вынести на рассмотрение депутатов на этой неделе.

"Это и по гражданской конфискации, это по вопросу так называемых обличителей коррупции ... И открытие возможности для реформирования Национального агентства по предупреждению коррупции, которое фактически сейчас свою задачу не выполняет, и нам нужно его перезагрузить с участием международных партнеров, чтобы заработал институциональный механизм предотвращения коррупции, проверка реестров", - отметил Корниенко.