Шахтеры частной «ДТЭК Павлоградуголь» приехали на митинг в Киев из-за анонса руководства о прекращении выплат зарплат с мая

Об этом УНИАН сообщили сразу несколько шахтеров, которые находились на митинге у стен Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Я работаю в шахтоуправлении «Павлоградское». На предприятии нам сказали, что в следующем месяце зарплаты не будет», - сказал шахтер.

«Поэтому мы приехали в Киев, пикетировать Администрацию президента, парламент, Кабмин», - добавил он.

Читайте такжеБольшинство шахтеров ушли от Министерства энергетики, но оставили дежурных на ночьДругие шахтеры также сообщили, что накануне руководство предприятия, вызвав начальников участков, предупредило: для выплаты зарплаты за апрель компания была вынуждена брать кредиты.

По словам шахтеров, на митинги в Киев приехали горняки, находящиеся в отпуске или рабочие, деятельность которых не связана напрямую с добычей угля.

Для участия на митинге в Киеве 22 апреля с «ДТЭК Павлоградуголь», по их словам, приехало более тысячи рабочих.

«Часть приехала на поездах, часть посадили на 22 автобуса. Правда, автобусы плохие. Спинки не раскладываются, трясет, а спать невозможно», - сказал приехавший в Киев шахтер.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля около двух тысяч шахтеров, большая часть которых работает на шахтах, принадлежащих компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, провели многочасовые митинги. Сначала они пикетировали Администрацию президента, затем Верховную Раду и Кабмин.

Одним из главных требований митингующих шахтеров является отставка министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

21 апреля в Киеве прошел ІІІ съезд шахтеров Украины. По его окончанию было принято обращение к президенту Украины с просьбой отправить в отставку министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

В постановлении съезда также содержится обращение о внесении изменений в госбюджет Украины, в котором должно быть предусмотрено необходимое количество расходов на господдержку отрасли.

Ранее министр Демчишин неоднократно критиковал компанию ДТЭК за требование увеличить тариф на отпуск электроэнергии для тепловой генерации, уточнив, что такое резкое повышение будет стоить потребителям 12 млрд грн.