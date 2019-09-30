Стало известно, когда Порошенко допросят на полиграфе

Как отметили в учреждении, пока неизвестно, появится Порошенко на исследование или нет.

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз на 1 октября запланировано прохождение пятым президентом Украины Петром Порошенко психофизиологического исследования с применением полиграфа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе института.

Читайте такжеЯнукович не приедет на суд в Киев, поскольку боится мести Порошенко – адвокаты

"Да, действительно, такое исследование (психофизиологическое с применением полиграфа - УНИАН) назначено на завтра, 1 октября. Но больше, кроме той информации, что оно назначено, сказать не можем", - ответили в учреждении и отметили, что в настоящее время неизвестно, явится Порошенко на исследование или нет.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что все детали могут быть разглашены только с разрешения следственных органов.

Как сообщал УНИАН, 13 августа пресс-служба Государственного бюро расследований заявляла, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос Порошенко с применением детектора лжи.

Такое разрешение дали в производстве о вероятном уклонении экс-президента от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой".

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве о возможном уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов при купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой". После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой".