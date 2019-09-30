Лидеры ПАСЕ вскоре приедут в Киев проводить консультации с Украиной – депутат

Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, но постоянная делегация Украины не будет принимать участие в ее официальных мероприятиях.

Президентский комитет Парламентской ассамблее Совета Европы в ближайшее время приедет в Украину для проведения консультаций.

Об этом член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в социальной сети Facebook.

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«По предложению группы Европейской народной партии и группы консерваторов, к которой я имею честь входить, на Президентском комитете ПАСЕ (ПК - в него входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп Ассамблеи)

принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной", - сообщил Гончаренко.

Он напомнил, что сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, но постоянная делегация Украины не будет принимать участие в ее официальных мероприятиях.

"Несколько членов ПАСЕ, в том числе и я, приехали в Ассамблею для неформальной работы, проведения консультаций и прочее", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября 2019 года.

Украинская делегация предлагает председательствующей сейчас в Комитете министров СЕ Франции инициировать консультации с участием президента Эммануэля Макрона для широкого обсуждения путей возобновления доверия к Совету Европы в связи с тем, что делегация РФ была возвращена в сессионный зал Ассамблеи без выполнения каких-либо условий.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.