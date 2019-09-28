Грузия поддержит бойкот сессии ПАСЕ в знак солидарности с Украиной - депутат

Окончательное решение об участии Грузии в осенней сессии подтвердит глава делегации.

Делегация Грузии вероятно откажется участвовать в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом заявил представитель Грузии в ПАСЕ, депутат грузинского парламента от партии Европейская Грузия Георгий Канделаки, сообщает LB.ua.

«Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это. Несмотря на то, что в июле это голосование (о восстановлении полномочий делегации РФ — ред.) Было не в нашу пользу», — заявил он.

Он также отметил, что окончательное решение об участии Грузии в осенней сессии подтвердит глава делегации.

По словам Канделаки, отсутствие в ПАСЕ представителей стран, которые выступили против возвращения России, а именно Украины, Грузии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии поставит организацию в затруднительное положение.

Грузинский депутат отметил, что на следующей неделе в ПАСЕ пройдут торжественные мероприятия по случаю 70-летия со дня основания Совета Европы, поэтому у грузинских делегатов и украинских коллег «нет причин поднимать бокал с шампанским с россиянами».

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Ранее сообщалось, что Украина не будет отправлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ.

В то же время, стало известно, что часть членов украинской делегации все же планирует посетитьсессию.

23 сентября делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

Напомним, в октябре должна начаться осенняя сессия ПАСЕ, на которой планируется рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар в оккупированном Крыму.