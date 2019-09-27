"Движемся в ЕС и НАТО": Разумков заявил о неизменности приоритетов Украины

Председатель Верховной Рады отметил, что в нынешних условиях, когда три вертикали власти объединились ради осуществления реформ, украинский парламент вынужден работать в "турборежиме".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что приоритеты Украины не изменились - мы движемся в Европейский Союз и НАТО.

Об этом он заявил во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Украине Георгиосом Пукамиссасом, сообщает пресс-служба парламента.

Разумков поблагодарил Пукамиссаса за содействие в развитии взаимовыгодных украинско-греческих отношений, в частности, укреплении межпарламентского взаимодействия. Председатель Верховной Рады также выразил благодарность за позицию Греции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

В ходе беседы спикер подчеркнул, что евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились: "Мы движемся в Европейский Союз и НАТО".

Разумков выразил надежду на плодотворное взаимодействие Украины и Греции в будущем.

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Председатель парламента отметил, что в нынешних уникальных условиях, когда три вертикали власти объединились ради осуществления реформ, украинский парламент вынужден работать в "турборежиме", эффективно и качественно наверстывая недоработки прошлых лет.

"Мы понимаем свою ответственность и кредит доверия, который украинский народ предоставил новым политикам, и именно с этим связана быстрая работа парламента. Одним из приоритетных направлений сейчас является осуществление реформ для детенизации экономики", - подчеркнул он.

По убеждению Разумкова, это откроет для инвесторов возможности ведения бизнеса в Украине. Однако предшествовать этому должно изменение судебной системы и обеспечение равного доступа к правосудию.

В свою очередь Пукамиссас высоко оценил уровень последних двух избирательных кампаний в Украине: "Это достижение, за которые украинский народ должен быть горд, новые политики начинают в хороших условиях".

Посол заверил, что Греция и в дальнейшем неуклонно будет поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.