Комитет Рады просит экспертов Совета Европы дать свои заключения по законопроекту №2116 о ГБР

Комитет намерен провести консультации с международными экспертами по этому законопроекту.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявляет, что комитет обратился к ряду международным экспертов, в том числе Совета Европы для оценки законопроекта №2116 об усилении полномочий директора Госбюро расследований.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

По его словам, комитет намерен провести консультации с международными экспертами по этому законопроекту.

"Конечно, будут (проводиться консультации) . Мы уже обратились в Совет Европы, чтобы его эксперты дали свой вывод по этому законопроекту. Мы направили обращения во все научные учреждения, общественные и аналитические центры, которые работают в нашей сфере. Я понимаю, что они могут дать альтернативную точку зрению, более качественную, чем некоторые научные учреждения. Такие обращения уже мной подписаны от имени комитета и мы будем собирать мысли, анализировать их и я думаю, что законопроект однозначно будет принять в два чтения", - сообщил Монатырский.

Он отметил, что поддерживает идею усиления полномочий директора ГБР.

"Это был эксперимент о назначении руководителя и заместителей посредством конкурсной комиссией, членом которой я был. Посмотрев на этих трех разных специалистов, конечно, мы могли оценить, каким образом они будут сотрудничать между собой, насколько возможны те же самые конфликты и все остальное. Как оказалось, они, к сожалению, не стали одной командой, как это должно быть в едином органе. На руководителя ложится ответственность за деятельность органа и он эту функцию осуществляет. Должны быть определенные предохранители. И мы как раз работаем над тем, какими они должны быть, доработав этот законопроект. Эти предохранители должны существовать относительно деятельности директора. Опыт триумвирата в правоохранительных органах показал, что это не работает и это нужно однозначно менять. Я поддерживаю изменение триумвирата на руководителя, который сформирует свою команду", - подчеркнул Монастырский.