Бутылка пива - за лежание на Майдане против НАТО (фоторепортаж)

1-го апреля в день смеха на Майдане партия “Братство” провела лингвистический флеш-моб, посвященный визиту Президента США Джорджа Буша в Украину.

23 участника мероприятия легли посреди площади, выложив телами буквы „F*ck off”, таким образом протестуя против вступления Украины в НАТО. Присоединиться к активистам “Братства” приглашали всех желающих, за это по окончанию акции пообещали бесплатно дать бутылку пива. Организаторы заверяли участников, что они попадут в фотообъектив картографического спутника NASA, который будет пролетать в это время над Киевом. А снимки со спутника обязательно увидит сам Президент Буш.

- Девушка, вам же еще детей рожать, встаньте с земли, я вас прошу, - обращается пожилая женщина к активистке “Братства”, которая уже десять минут лежит на земле.

- Если Вам что-то не нравится, проходите дальше, - сухо отвечает девушка и продолжает лежать.

- Дитино, я тебе сама сейчас пива куплю, только вставай! – не может успокоиться сердобольная женщина.

- Это же не свобода слова. А свобода мата. Их всех нужно разогнать, - возмущается киевлянка Марина Викторовна. – Где мужчины? Мы же сами не справимся. Это же позор!

А вот участница Людмила с Мариной Викторовной не согласна. И в выражении „F*ck off” ничего предосудительного не видит.

- Неприличные слова сейчас звучат с экранов телевизоров и газет. Все это большими буквами написано на стенах и плакатах. Ничего страшного в этом нет, - рассуждает она.

Мимо проходят двое мужчин.

- А сколько платят? Я тоже прилягу, - шутит один.

- Да бутылку пива дают, - отвечают из толпы.

- Да ну, за пиво я не продамся. Это село может за 20 копеек лечь.

Cтандартные акции и пикеты уже никого не интересуют, проходят скучно. Наступает время творческих акций. Поэтому мы сделали такое мероприятие, - рассказывает главный редактор сайта Братства Виталий Черный. – Пусть Буш увидит, что украинцы против НАТО.

Пролежав минут 15, все участники и в самом деле получат обещанную бутылку пива и расходятся восвояси. Как отразится такая “творческая” акция на их здоровье - пока неизвестно.

Анна Ященко, фото Дмитрия Куприяна / УНИАН