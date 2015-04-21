Прокуратура Луганской области обжаловала оправдательный приговор Ландику

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Генеральной прокуратуры Украины.

"Заместитель прокурора Сватовского района Луганской области внес апелляционную жалобу на оправдательный приговор Сватовского районного суда по уголовному делу по обвинению Г.Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В ГПУ отметили, что сегодня в Апелляционном суде Луганской области состоялось слушание этой апелляционной жалобы прокурора и рассмотрение дела назначено на 15 мая 2015 года в связи с заявлением одного из судей коллегии о самоотводе.

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Об этом говорится в решении Сватовского райсуда, которое было вынесено еще 4 февраля 2015 года.

Суд признал Ландика невиновным, а девушку он избил якобы «в состоянии необходимой обороны».

В частности, согласно решению суда, установленные экспертные исследования и записи камер видеонаблюдения клуба "убедительно доказывают, что, применяя силу к Коршуновой, а также лицам, которые пытались помешать задержанию Коршуновой, Ландик находился в состоянии необходимой обороны, а также задерживал Коршунову как лицо, которое совершило противоправные действия в отношении него".

Таким образом, как сказано в постановлении суда, "приговор Ленинского районного суда Луганска от 19 января 2012 года по уголовному делу № 1-1201/2011... отменить. Оправдать (Ландика)... и признать его невиновным в предъявленном обвинении по ст. 296 ч. 3 УК Украины".

Кроме того, производство по уголовному делу по обвинению экс-депутата суд постановил закрыть в связи с отсутствием уголовного преступления.