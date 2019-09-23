Украина открыта к диалогу и совместным проектам с Японией – Разумков

В частности, по словам спикера парламента, особо ценным является опыт Японии в механизмах использования природных ресурсов и обмен технологиями использования природных богатств.

Для Украины важен опыт Японии в вопросах безопасности и использования атомной энергии.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с делегацией Палаты представителей парламента Японии во главе с председателем Парламентской ассоциации дружбы «Япония-Украина» Эйсуке Мори, сообщает пресс-служба ВР.

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Разумков уверен, что обмен имеющимся опытом и знаниями в вопросах безопасности, использования атомной энергии и внедрения реформ будет полезным для обеих стран. В частности, отметил он, важен будет опыт Японии в механизмах использования природных ресурсов и обмен технологиями использования природных богатств.

«Украина готова к сотрудничеству, к углублению отношений и конструктивному взаимодействию между Украиной и Японией. Мы всегда открыты для диалога и совместных проектов. Надеюсь, будем эффективными в сотрудничестве», - сказал он.

Кроме того, глава Верховной Рады поблагодарил гостей из Японии за поддержку территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий, а также за позицию, связанную с аннексированным Крымом и оккупированным Донбассом.

В свою очередь Эйсуке Мори отметил, что целью визита является ознакомление с работой Верховной Рады, конституционными процессами и расширение двустороннего сотрудничества с украинским парламентом.

Председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил о создании группы дружбы с Японией, которая на сегодняшний день является самой многочисленной в парламенте Украины.