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Оккупанты переизбрали предателя Украины Аксенова "главой Крыма" еще на пять лет

12:41, 20 сентября 2019
Политика
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Аксенов был переизбран оккупантами "главой Крыма" еще на пять лет / Фото УНИАН

По результатам голосования кандидатуру Аксенова поддержали 74 депутата так называемого "республиканского парламента", сообщают "РИА Новости".

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.

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Теги: #Россия#Аксенов