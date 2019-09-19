Рада приняла президентский закон о реформе прокуратуры

Законом изменяются требования к кандидату на должность генпрокурора, ГПУ переименовывается в Офис генерального прокурора и ликвидируются военные прокуратуры.

Верховная Рада Украины приняла президентский Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№1032).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 259 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

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Этим документом в законе "О прокуратуре" устанавливается, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет (ранее - имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет).

Также устанавливается, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генерального прокурора (ранее - Генеральная прокуратура Украины); областные прокуратуры (ранее - региональные прокуратуры); окружные прокуратуры (ранее - местные прокуратуры); Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом из перечня исключаются военные прокуратуры.

Определяется, что в случае необходимости решением генерального прокурора могут создаваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора, на правах областных прокуратур, на правах подразделения областной прокуратуры, на правах окружных прокуратур, на правах подразделения окружной прокуратуры. Перечень, образование, реорганизация и ликвидация специализированных прокуратур, определение их статуса, компетенции, структуры и штатного расписания осуществляются генеральным прокурором.

Офис генпрокурора является органом прокуратуры высшего уровня относительно областных и окружных прокуратур, а областная прокуратура является органом прокуратуры высшего уровня относительно окружных прокуратур, расположенных в пределах административно-территориальной единицы, что подпадает под территориальную юрисдикцию соответствующей областной прокуратуры.

Офис генпрокурора возглавляет генеральный прокурор, у которого есть два первых заместителя и заместители, а также заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Из закона исключается положение, согласно которому в Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного подразделения) Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель генпрокурора - главный военный прокурор.

Кроме того, устанавливается, что на базе Национальной академии прокуратуры Украины создается Тренинговый центр, куда прокуроры могут быть командированы для обеспечения повышения квалификации.

Также в Законе "О прокуратуре" устанавливается, что общая численность работников органов прокуратуры составляет не более 15000 человек, в частности, общая численность прокуроров составляет не более 10000 человек.

В Законе "О профессиональном развитии работников" устанавливается, что положения данного закона не распространяются на проведение аттестации прокуроров, осуществляется в соответствии с разделом II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Законом определяется, что аттестация осуществляется в соответствии с Порядком прохождения прокурорами аттестации, который утверждается генеральным прокурором. Прокуроры Генеральной прокуратуры, региональных прокуратур, местных прокуратур, военных прокуратур имеют право в срок, определенный Порядком прохождения прокурорами аттестации, подать генпрокурору заявление о переводе на должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах.

Аттестация прокуроров проводится кадровыми комиссиями Офиса Генерального прокурора, кадровыми комиссиями областных прокуратур.

Предметом аттестации является оценка профессиональной компетентности прокурора; профессиональной этики и добропорядочности прокурора. Аттестация включает сдачу экзамена в форме анонимного письменного тестирования или в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора; проведение собеседования с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добропорядочности. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры выполняют письменное практическое задание.

День начала работы Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур определяется решениями генерального прокурора относительно Офиса генпрокурора, всех областных прокуратур, всех окружных прокуратур. Указанные решения опубликованы в газете "Голос Украины".

Офис генпрокурора является правопреемником Генеральной прокуратуры Украины в межведомственных международных договорах, заключенных ГПУ.

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда пунктов, которые вступают в силу со дня начала работы Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.