Суд возвращается к делу самого громкого заказного убийства в истории Украины

В резонансном убийстве Пукач признался. Главное, что суд так и не выяснил, почему, по каким причинам или по чьему приказу. Именно на этом этапе следствие затормозило.

Обратить персонально внимание на это громкое расследование призвал президента Петра Порошенко американский конгрессмен Стив Коэн. Это уже третье письмо от конгрессменов США к руководителям украинского государства с просьбой наконец найти настоящих виновных в преступлениях.

Самое громкое заказное убийство в истории современной Украины - дело Георгия Гонгадзе - за 15 лет совсем не прояснилась. Покушения на журналиста Алексея Подольского и тогдашнего нардепа Александра Ельяшкевича - из этой же обоймы. Ельяшкевич и Подольский, которым повезло выжить после покушений, убеждены, что в их делах, как и в деле Георгия Гонгадзе, - общий заказчик.